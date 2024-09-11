Непомнящий: "Все игры Соболева против ЦСКА заканчивались чем-то"

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча армейцев с петербургским «Зенитом» в 8-м туре РПЛ.

«Думаю, у «Зенита» пока еще не отлажена игра в обороне. Они находятся в поисках этого, есть изменения в составе. Атака у них мощнее, чем другие линии. Для ЦСКА же привычно играть в атаку, поэтому они будут искать проблемные места и пытаться реализовать моменты. Армейцы будут играть в привычный футбол, просто у них нет материала, чтобы играть от обороны.

Если Глушенкова не будет, то Соболев может сыграть. Помните, что все игры Соболева против ЦСКА заканчивались чем-то. Для него это будет особая мотивация. Могут ли футболисты ЦСКА попытаться спровоцировать Соболева? Для Соболева очень сложной психологически будет последующая игра в Питере, а в Москве у него будет запредельный уровень мотивации», — сказал Непомнящий Legalbet.

После 7-ми туров РПЛ «Зенит» занимает первое место с 17 очками. Красно-синие располагаются на пятой строчке с 13 баллами.