Батраков: «Знаю, что есть точки для роста. Буду стараться работать и прибавлять»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о ярком старте сезона-2024/2025.

«Постепенно к этому шел, особо ничего не менял. Просто повысил требования к себе. В чем они заключаются? Работать на 100% своих возможностей. Не останавливаться, даже если провел хороший матч. Забил, отдал — хорошо, но я хочу еще больше, хочу прогрессировать. Знаю, что есть точки для роста. Буду стараться работать и прибавлять, — заявил Батраков «РБ Спорт».

Полузащитник «Локомотива» делит с Максимом Глушенковым из «Зенита» первое место в РПЛ по системе «гол+пас» (3+5). После семи туров красно-зеленые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 15 очков.