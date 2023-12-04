Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:07

Непомнящий считает, что на «Зените» сказывается давление из-за борьбы в чемпионате

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Валерий Непомнящий ответил, удивил ли его исход матча «Зенита» от «Локомотива» в 17-м туре РПЛ (1:3).

«Исходом я как раз не удивлен по окончании матча. А перед встречей считал, что «Зенит» — фаворит. Но есть несколько факторов, которые меня склонили в пользу «Локомотива». Здесь хочется пойти от очевидного. Мне кажется, Семаку не хватило уверенности пойти по тому пути, по которому пошел «Локомотив». Я имею в виду то, что состав у железнодорожников был на девяносто процентов из отечественных футболистов. А у «Зенита» большую часть составили бразильцы, которым не очень комфортно играть в таких условиях. Из-за этого мотивация у хозяев была выше. Свою роль сыграл Дзюба. Поэтому в единоборствах большое преимущество было на стороне «Локомотива». Еще один фактор, который сказывается на питерцах, — это давление из-за борьбы в чемпионате», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005491921_nepomnyaschiy_na_zenite_skazyivaetsya_davlenie_iz-za_borbyi_v_chempionate
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Биография Алана Дзагоева: жизнь и футбольная карьера экс-полузащитника сборной России
В «Локомотиве» уверены, что Дзюба останется в клубе после этого сезона
Жена идет пешком: Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов
Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ
Медведев пошутил над «солидарностью» Запада с Украиной
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
«Рубин» представил стартовый состав на матч с «Динамо» в стиле GTA
Горшков считает, что удача помогла «Локомотиву» обыграть «Зенит»
«Динамо» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
«Динамо» — «Рубин»: Карраскаль и Тюкавин выйдут на поле с первых минут, Смолов в запасе
Игнатьев назвал боевым матч ЦСКА и «Ростова»
Источник: Сутормин может покинуть «Зенит» зимой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» представил стартовый состав на матч с «Динамо» в стиле GTA
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости