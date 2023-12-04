Непомнящий считает, что на «Зените» сказывается давление из-за борьбы в чемпионате

Российский тренер Валерий Непомнящий ответил, удивил ли его исход матча «Зенита» от «Локомотива» в 17-м туре РПЛ (1:3).

«Исходом я как раз не удивлен по окончании матча. А перед встречей считал, что «Зенит» — фаворит. Но есть несколько факторов, которые меня склонили в пользу «Локомотива». Здесь хочется пойти от очевидного. Мне кажется, Семаку не хватило уверенности пойти по тому пути, по которому пошел «Локомотив». Я имею в виду то, что состав у железнодорожников был на девяносто процентов из отечественных футболистов. А у «Зенита» большую часть составили бразильцы, которым не очень комфортно играть в таких условиях. Из-за этого мотивация у хозяев была выше. Свою роль сыграл Дзюба. Поэтому в единоборствах большое преимущество было на стороне «Локомотива». Еще один фактор, который сказывается на питерцах, — это давление из-за борьбы в чемпионате», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).