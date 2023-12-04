«Рубин» представил стартовый состав на матч с «Динамо» в стиле GTA

«Рубин» опубликовал стартовый состав на матч с «Динамо» в 17-м туре РПЛ в стиле заставки игры GTA (Grand Theft Auto) 4.

Пресс-служба казанцев выложила ролик в своем Telegram-канале. «В сеть слили заставку новой GTA», — сказано в сообщении.

Ранее компания Rockstar (разработчик и издатель GTA) анонсировала трейлер шестой части игры, который будет показан 5 декабря.

Матч «Динамо» — «Рубин» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.