Непомнящий: «На сегодняшний день Мусаев — лучший из всех нападающих ЦСКА»

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался об игре форварда армейцев Тамерлана Мусаева.

— Достойно ли Мусаев заменяет Чалова в атаке ЦСКА в этом сезоне?

— Это все-таки игроки немного разного плана, поэтому не стал бы их напрямую сравнивать. И за Чаловым не особо следил в этом сезоне. Но на сегодняшний день Мусаев — лучший из всех нападающих ЦСКА. Он соответсвует уровню команды, — цитирует Непомнящего Legalbet.ru.

В этом сезоне 23-летний Мусаев провел 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.