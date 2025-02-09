Непомнящий: «На сегодняшний день Мусаев — лучший из всех нападающих ЦСКА»
Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался об игре форварда армейцев Тамерлана Мусаева.
— Достойно ли Мусаев заменяет Чалова в атаке ЦСКА в этом сезоне?
— Это все-таки игроки немного разного плана, поэтому не стал бы их напрямую сравнивать. И за Чаловым не особо следил в этом сезоне. Но на сегодняшний день Мусаев — лучший из всех нападающих ЦСКА. Он соответсвует уровню команды, — цитирует Непомнящего Legalbet.ru.
В этом сезоне 23-летний Мусаев провел 26 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Источник: Legalbet.ru
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|
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|
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|
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|8
|14
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|32
|
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|30
|7
|8
|15
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|29
|
13
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|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
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|17.05
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|17.05
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Джон Кордоба
Краснодар
|17
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|
Брайан Александр Хиль
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|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
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|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
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Балтика
|26
|1
|7
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|22
|1
|5
|
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|1
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