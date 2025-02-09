Ахметов: «Зенит» планомерно идет к очередному чемпионству»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов надеется, что в 2025 году будет получать больше игрового времени, чем раньше.

«Никаких проблем нет в этом плане, никакого давления на себя не ощущаю. Хорошо ощущая себя с первого дня сборов. Год для меня был сложный: травмы, мало игрового времени. Но есть сборы, есть время показывать и доказывать свою состоятельность. Стараюсь максимум показывать, чтобы будущий год был лучше предыдущего для меня. Что касается команды, то мы планомерно идем к той задаче, которая перед нами стоит — очередному чемпионству», — цитирует Ахметова «ВсеПроСпорт».

7 февраля «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1 и вышел в финал Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби. Один из голов «сине-бело-голубых» забил Ахметов.