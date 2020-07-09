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«Нельзя было смотреть без слез». Кафельников — об игре «Спартака»

9 июля 2020, 23:24
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский., "СЭ"
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский., "СЭ"
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Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал игру команды в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

«На поле играла одна команда — «Локомотив». На игру «Спартака» без слез смотреть было нельзя. В любом случае внутри команды происходит что-то, чего мы не знаем. Мы сейчас имеем полуфинал Кубка против «Зенита», и, если все сложится так, как мы видим, команда не попадет в еврокубки. И что дальше? Не то что нет стабильности — нет игры. Нет рисунка игры»,  — сказал Кафельников в эфире программы «8-16» телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» занимает восьмое место в Тинькофф чемпионате России, имея в активе 33 очка в 27 играх.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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