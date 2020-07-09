Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал игру команды в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

«На поле играла одна команда — «Локомотив». На игру «Спартака» без слез смотреть было нельзя. В любом случае внутри команды происходит что-то, чего мы не знаем. Мы сейчас имеем полуфинал Кубка против «Зенита», и, если все сложится так, как мы видим, команда не попадет в еврокубки. И что дальше? Не то что нет стабильности — нет игры. Нет рисунка игры», — сказал Кафельников в эфире программы «8-16» телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» занимает восьмое место в Тинькофф чемпионате России, имея в активе 33 очка в 27 играх.