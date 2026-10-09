Некрасов: «На Ву есть большой и устойчивый спрос из топ-5 лиг Европы, но продавать его не собираемся»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» рассказал об интересе европейских клубов к камерунскому защитнику Кристоферу Ву.

— Можно ли назвать Ву одним из главных активов «Спартака» с точки зрения потенциальной продажи? И вообще кто из спартаковцев может быть продан в Европу за такие деньги, как Сафонов и Батраков?

— Недавно видел оценки, как изменилась стоимость ведущих российских игроков по оценкам Transfermarkt. Так вот, по всем игрокам нашей топ-пятерки, которые там указаны, у нас есть конкретные предложения, превышающие указанную там стоимость. И на того же Ву есть большой и устойчивый спрос от клубов из ведущей пятерки европейских чемпионатов. Но в данный момент вопрос о его продаже точно не стоит.

— Что за затмения периодически происходят с Ву, который обладает всеми качествами для отличного центрального защитника? То в руки мяч в штрафной схватит, то еще какой-то фокус выкинет.

— В целом мы видим у него очень уверенную игру, четкое взаимодействие с Джику (с Бабичем они вместе оказывались реже) и другими игроками, эффективные подключения, классную игру на «втором этаже» и в единоборствах. Крис — важнейшая часть раздевалки, очень открытый парень, активно учит русский. На недавней тренировке, куда пришли ветераны во главе с Олегом Ивановичем, Ву общался с Романцевым по-русски, и того это, по-моему, впечатлило.

А то, о чем вы сказали, — проблемы роста. Он по-прежнему молодой парень. Уверен, что Ву анализирует эти странные ошибки и в дальнейшем с помощью тренерского штаба исключит их. Не только футбольные, но и личностные качества помогут Крису выйти на новый уровень, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

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Ву перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года из французского «Ренна». Московский клуб подписал с защитником сборной Камеруна четырехлетний контракт, рассчитанный до лета 2029-го. Ранее футболист также выступал за «Нанси» и «Ланс».

До перехода в РПЛ Ву провел за «Ренн» 60 матчей, по данным французского клуба. В «Спартаке» он выступает под номером 3. 22 сентября 2026 года защитник заявил в клубном подкасте, что красно-белые могли бы добиться серьезных результатов в еврокубках, если бы получили возможность выступать в международных турнирах.