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Некрасов: «На Ву есть большой и устойчивый спрос из топ-5 лиг Европы, но продавать его не собираемся»

Некрасов: «На Ву есть большой и устойчивый спрос из топ-5 лиг Европы, но продавать его не собираемся»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Некрасов.
Фото ФК «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» рассказал об интересе европейских клубов к камерунскому защитнику Кристоферу Ву.

— Можно ли назвать Ву одним из главных активов «Спартака» с точки зрения потенциальной продажи? И вообще кто из спартаковцев может быть продан в Европу за такие деньги, как Сафонов и Батраков?

— Недавно видел оценки, как изменилась стоимость ведущих российских игроков по оценкам Transfermarkt. Так вот, по всем игрокам нашей топ-пятерки, которые там указаны, у нас есть конкретные предложения, превышающие указанную там стоимость. И на того же Ву есть большой и устойчивый спрос от клубов из ведущей пятерки европейских чемпионатов. Но в данный момент вопрос о его продаже точно не стоит.

Эсекьель Барко.«Спартак» продлил Барко и остался в чемпионской гонке. С аргентинцем клуб может взять золото, без него — нет

— Что за затмения периодически происходят с Ву, который обладает всеми качествами для отличного центрального защитника? То в руки мяч в штрафной схватит, то еще какой-то фокус выкинет.

— В целом мы видим у него очень уверенную игру, четкое взаимодействие с Джику (с Бабичем они вместе оказывались реже) и другими игроками, эффективные подключения, классную игру на «втором этаже» и в единоборствах. Крис — важнейшая часть раздевалки, очень открытый парень, активно учит русский. На недавней тренировке, куда пришли ветераны во главе с Олегом Ивановичем, Ву общался с Романцевым по-русски, и того это, по-моему, впечатлило.

А то, о чем вы сказали, — проблемы роста. Он по-прежнему молодой парень. Уверен, что Ву анализирует эти странные ошибки и в дальнейшем с помощью тренерского штаба исключит их. Не только футбольные, но и личностные качества помогут Крису выйти на новый уровень, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».

Полностью интервью Некрасова читайте здесь

Ву перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года из французского «Ренна». Московский клуб подписал с защитником сборной Камеруна четырехлетний контракт, рассчитанный до лета 2029-го. Ранее футболист также выступал за «Нанси» и «Ланс».

До перехода в РПЛ Ву провел за «Ренн» 60 матчей, по данным французского клуба. В «Спартаке» он выступает под номером 3. 22 сентября 2026 года защитник заявил в клубном подкасте, что красно-белые могли бы добиться серьезных результатов в еврокубках, если бы получили возможность выступать в международных турнирах.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Ву
Сергей Некрасов
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
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11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
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