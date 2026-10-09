Некрасов: «На Ву есть большой и устойчивый спрос из топ-5 лиг Европы, но продавать его не собираемся»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в большом интервью «СЭ» рассказал об интересе европейских клубов к камерунскому защитнику Кристоферу Ву.
— Можно ли назвать Ву одним из главных активов «Спартака» с точки зрения потенциальной продажи? И вообще кто из спартаковцев может быть продан в Европу за такие деньги, как Сафонов и Батраков?
— Недавно видел оценки, как изменилась стоимость ведущих российских игроков по оценкам Transfermarkt. Так вот, по всем игрокам нашей топ-пятерки, которые там указаны, у нас есть конкретные предложения, превышающие указанную там стоимость. И на того же Ву есть большой и устойчивый спрос от клубов из ведущей пятерки европейских чемпионатов. Но в данный момент вопрос о его продаже точно не стоит.
— Что за затмения периодически происходят с Ву, который обладает всеми качествами для отличного центрального защитника? То в руки мяч в штрафной схватит, то еще какой-то фокус выкинет.
— В целом мы видим у него очень уверенную игру, четкое взаимодействие с Джику (с Бабичем они вместе оказывались реже) и другими игроками, эффективные подключения, классную игру на «втором этаже» и в единоборствах. Крис — важнейшая часть раздевалки, очень открытый парень, активно учит русский. На недавней тренировке, куда пришли ветераны во главе с Олегом Ивановичем, Ву общался с Романцевым по-русски, и того это, по-моему, впечатлило.
А то, о чем вы сказали, — проблемы роста. Он по-прежнему молодой парень. Уверен, что Ву анализирует эти странные ошибки и в дальнейшем с помощью тренерского штаба исключит их. Не только футбольные, но и личностные качества помогут Крису выйти на новый уровень, — сказал Некрасов в интервью «СЭ».
Полностью интервью Некрасова читайте здесь
Ву перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года из французского «Ренна». Московский клуб подписал с защитником сборной Камеруна четырехлетний контракт, рассчитанный до лета 2029-го. Ранее футболист также выступал за «Нанси» и «Ланс».
До перехода в РПЛ Ву провел за «Ренн» 60 матчей, по данным французского клуба. В «Спартаке» он выступает под номером 3. 22 сентября 2026 года защитник заявил в клубном подкасте, что красно-белые могли бы добиться серьезных результатов в еврокубках, если бы получили возможность выступать в международных турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1