«Спартак» объявил об отмене товарищеского матча с «Нефтчи»

«Спартак» в соцсетях сообщил об отмене товарищеского матча с «Нефтчи». Встреча должна была пройти в субботу в Баку.

«Мысли всей нашей команды — с семьями погибших и с теми, кто пострадал. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем. Скорбим вместе со всей Россией», — говорится в заявление московского клуба.

22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. На данный момент, по данным Следственного комитета (СК РФ), погибли 115 человек.