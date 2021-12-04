«Не знаю, кто это». Дасаев — о новом вратаре «Спартака» Свинове
Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал переход голкипера «Факела» Ильи Свинова в московский клуб.
«Спартак» объявил о переходе вратаря Свинова из «Факела»? Не слышал. Не знаю, кто это такой. Да и не видел его игры", — цитирует «Чемпионат» Дасаева.
Сегодня, 4 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта со Свиновым. Контракт с 21-летним россиянином вступит в силу 1 января 2022 года, соглашение рассчитано до конца мая 2025 года с опцией продления на еще один год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4533799-ne-znayu-kto-eto-takoj-dasaev-o-perehode-vratarya-svinova-v-spartak.html
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