Кавазашвили назвал переход Свинова в «Спартак» большой ошибкой

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход в команду вратаря «Факела» Ильи Свинова.

«Для Ильи переход в «Спартак» — большая ошибка. Уже есть в команде прекрасный вратарь, который ни за что не уступит свое место. Селихов уже потерял три года, поэтому не собирается отдавать свое место. Прийти новому вратарю, чтобы сидеть в запасе... Он потеряет свою квалификацию. Это непродуманное действие. Видимо, у Ильи нет человека, который мог бы ему сказать, что не надо идти туда, где есть классный вратарь», — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Контракт с 21-летним россиянином вступит в силу с 1 января 2022 года, соглашение рассчитано до конца мая 2025 года с опцией продления на еще один год. Сумма трансфера не уточняется.