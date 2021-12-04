Ахметов проводит сотый матч за ЦСКА
Матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» стал для полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова 100-м в составе армейцев.
23-летний россиянин выступает за красно-синих с июля 2018 года, в предыдущих 99 матчах за команду футболист забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.
Ильзат Ахметов проводит 1??0??0??-й матч в армейской футболке ????#КСЦСКА pic.twitter.com/NtLGkZHQ30— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 4, 2021
В сезоне-2021/22 Ахметов провел 17 игр за ЦСКА, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.
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