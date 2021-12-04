«Спартак» объявил о подписании контракта с вратарем «Факела» Свиновым
«Спартак» объявил о переходе в команду вратаря «Факела» Ильи Свинова.
Контракт с 21-летним россиянином вступит в силу с 1 января 2022 года, соглашение рассчитано до конца мая 2025 года с опцией продления на еще один год. Сумма трансфера не уточняется.
В сезоне-2021/22 Свинов провел 24 матча за «Факел» и пропустил 22 мяча, отыграв 11 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-12-04-ilya_svinov__novyy_vratar_spartaka/
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