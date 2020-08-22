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«Не забиваешь — жди того, что произошло». Гончаренко — о поражении от «Рубина»

22:16
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру команды в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (1:2).

— Был равный матч с небольшим количеством моментов. Результат матча зависел от микроэпизодов, — сказал Гончаренко. — Не забиваешь — жди того, что произошло.

Дело не в позиционных атаках, а в том, как мы действуем в центре защиты. Нервозно чувствуем себя при переходе в атаку.

Влашича заменили потому, что он много пропустил. Решили не рисковать. (Наталья Юрина)

ЦСКА — Рубин

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