«Не спешите нас хоронить!» Председатель совета директоров «Локомотива» процитировал группу «Чайф»
21:06
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в беседе с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).
— Федя Смолов обстучал весь каркас ворот. Это к вопросу о нервности матча и всего остального. Конечно, у ЦСКА тоже были моменты, — заявил Мещеряков «СЭ». — Я точно доволен результатом, но еще есть над чем работать.
Вообще хочу сказать одно. Вспоминаю строчку из известной рок-композиции (группы «Чайф»): «Не спешите нас хоронить!». (Сергей Федоров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи