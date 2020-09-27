«Не спешите нас хоронить!» Председатель совета директоров «Локомотива» процитировал группу «Чайф»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в беседе с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

— Федя Смолов обстучал весь каркас ворот. Это к вопросу о нервности матча и всего остального. Конечно, у ЦСКА тоже были моменты, — заявил Мещеряков «СЭ». — Я точно доволен результатом, но еще есть над чем работать.

Вообще хочу сказать одно. Вспоминаю строчку из известной рок-композиции (группы «Чайф»): «Не спешите нас хоронить!». (Сергей Федоров)