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«Не спешите нас хоронить!» Председатель совета директоров «Локомотива» процитировал группу «Чайф»

21:06
Анатолий Мещеряков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анатолий Мещеряков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в беседе с «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

— Федя Смолов обстучал весь каркас ворот. Это к вопросу о нервности матча и всего остального. Конечно, у ЦСКА тоже были моменты, — заявил Мещеряков «СЭ». — Я точно доволен результатом, но еще есть над чем работать.

Вообще хочу сказать одно. Вспоминаю строчку из известной рок-композиции (группы «Чайф»): «Не спешите нас хоронить!». (Сергей Федоров)

ЦСКА — Локомотив

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