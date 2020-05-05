«Не потому что она на первом месте». Мамаев назвал единственную команду, за которую болеет

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что с детства болеет за «Ливерпуль». По словам 30-летнего россиянина, он переживает за «красных» с 9-10 лет.

— Я являюсь болельщиком «Ливерпуля» с 9-10 лет. Это единственная команда, за которую я болею. У меня есть их шарфы, футболки, кепки. Это не так что все сейчас за «Ливерпуль» болеют, потому что он на первом месте. Я ходил дома после поражений «Ливерпуля» ни с кем не разговаривал. Можно спросить у любого, с кем я играл, что я болею за «Ливерпуль», — сказал Мамаев в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.