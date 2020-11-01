«Не могу назвать результат закономерным, просто «Зенит» забил свои моменты». Черевченко — о поражении «Химок»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча 13-го тура Тинькофф РПЛ, в котором его команда уступила «Зениту» (0:2).
— Были хорошие моменты — что у нас, что у «Зенита», — сказал Черевченко. — Они свои голы забили, мы не забили. Хорошо сыграли вторую половину первого тайма и первые 20 минут после перерыва. Будем с ребятами разговаривать, анализировать игру.
— Можете ли назвать результат матча закономерным?
— Нет. Просто «Зенит» использовал свои моменты. (Олег Кошелев)
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