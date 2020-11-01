РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Не могу назвать результат закономерным, просто «Зенит» забил свои моменты». Черевченко — о поражении «Химок»

16:37

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча 13-го тура Тинькофф РПЛ, в котором его команда уступила «Зениту» (0:2).

— Были хорошие моменты — что у нас, что у «Зенита», — сказал Черевченко. — Они свои голы забили, мы не забили. Хорошо сыграли вторую половину первого тайма и первые 20 минут после перерыва. Будем с ребятами разговаривать, анализировать игру.

— Можете ли назвать результат матча закономерным?

— Нет. Просто «Зенит» использовал свои моменты. (Олег Кошелев)

Химки — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир