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«Навсегда в моем сердце!» Новичок ЦСКА Зайнутдинов попрощался с «Ростовом»

15:58
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Новичок ЦСКА Бактиер Зайнутдинов на своей странице в Instagram попрощался с «Ростовом», в составе которого провел два сезона.

«Дорогие болельщики. Хочу сказать большое спасибо за вашу невероятную поддержку. Я рад тому, что почти два года провел в «Ростове». Спасибо каждому, кто в меня верил. Спасибо руководству, главному тренеру, медицинскому штабу, игрокам, администрации и сотрудникам базы. «Ростов» стал для меня семьей, я чувствовал себя здесь как дома и был по-настоящему счастлив. Футбольная жизнь устроена так, что иногда приходится прощаться. Болельщикам хочу сказать — спасибо за все. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания» — потому что «Ростов» навсегда остается в моем сердце! Улица Садовая, скамеечка кленовая, Ростов-город, Ростов-Дон!» — написал Зайнутдинов.

В этом сезоне 22-летний нападающий провел 4 матча за «Ростов» в чемпионате России и отметился результативной передачей. В прошлом сезоне в 17 играх он записал на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи.

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