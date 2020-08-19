Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Динамо» в 3-м туре РПЛ (0:2) заявил, что арбитры, вероятно, правильно поставили одиннадцатиметровый в ворота его команды.

— До пенальти 40 минут здорово играли — некому претензии предъявлять, — сказал Карпин. — Пропустили ненужную контратаку и получили пенальти. Наверное, был. А потом еще и со «стандарта» пропустили. «Динамо» село очень низко — во втором тайме мы неправильно вскрывали оборону. Мы заставили соперника сесть так глубоко. Вряд ли они это готовили.

Старт «Ростова»? С одной стороны, ожидали большего. С другой, две игры были на выезде. Команда заслуживала большего, но мы сами виноваты. (Наталья Юрина)