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«Наверное, был». Карпин — о пенальти в матче с «Динамо»

21:34
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Динамо» в 3-м туре РПЛ (0:2) заявил, что арбитры, вероятно, правильно поставили одиннадцатиметровый в ворота его команды.

— До пенальти 40 минут здорово играли — некому претензии предъявлять, — сказал Карпин. — Пропустили ненужную контратаку и получили пенальти. Наверное, был. А потом еще и со «стандарта» пропустили. «Динамо» село очень низко — во втором тайме мы неправильно вскрывали оборону. Мы заставили соперника сесть так глубоко. Вряд ли они это готовили.
Старт «Ростова»? С одной стороны, ожидали большего. С другой, две игры были на выезде. Команда заслуживала большего, но мы сами виноваты. (Наталья Юрина)

Динамо — Ростов

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