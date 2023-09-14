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Наумов считает, что нестабильность Пиняева свойственна ему из-за молодости

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Нестабильность Пиняева свойственна ему из-за молодости. Особенно у молодых игроков после хорошего сезона следующий год, как правило, не очень хорош, такое часто бывает. Мы посмотрим на Сергея весной 2024 года и в следующем сезоне. Там Пиняев уже заматереет и получит стабильность, тогда уже будет совершенно другой игрок. Он хороший мастер уже, но еще молодой. Может же случиться что-то дома или еще что-то другое вне футбольной жизни, все это может отобразиться на игре.

Опытный футболист более прагматичен, и он все эти бытовые наслоения отбрасывает. А молодые сделать этого не могут, поэтому Пиняев в «Локомотиве» вырастет в большого мастера. Самое главное сейчас — никуда не уходить. Надо стабилизировать игру, твердо стать игроком основы, кумиром, своим в «Локомотиве», после этого можно будет уже другие предложения рассматривать», — приводит Metaratings.ru слова Наумова.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В текущем сезоне 18-летний россиянин провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Его действующее соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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