Осинькин объяснил, что случилось с Писарским в «Крыльях Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» объяснил, что случилось в самарском клубе с форвардом Владимиром Писарским, который на момент перехода в команду лидировал в списке лучших бомбардиров РПЛ.
— Вы говорили: «Писарский стал заложником завышенных ожиданий». Что с ним случилось после перехода из «Оренбурга» в «Крылья», до травмы? Почему форвард был лучшим снайпером чемпионата, а потом резко перестал забивать?
— До конца объяснить не могу. Он много забивал в «Оренбурге», и делал это больше, чем говорила статистика по ожидаемым голам. В «Крыльях» тоже стартовал неплохо. Спустя какое-то время оказалось, что все голы, которые Владимир у нас забил, были в Кубке. Вначале мы не обращали на это внимания, поскольку не делили матчи на два турнира, а забивал он сильным соперникам. А потом вдруг оказалось, что в РПЛ он у нас не забивает.
Потом были ситуации, когда он где-то не забил, где-то не очень хорошо удалился, где-то на нем не назначили пенальти. Все сложилось вместе. И в довершение всего — травма. В таком контексте можно сказать, что удовлетворения его апрельской игрой не было ни у него самого, ни у нас.
Нужна была перезагрузка. Но после травмы, которую Писарский получил в конце сезона, он фактически еще не начал полноценно тренироваться. Сможет ли он как-то пережить, переоценить тот период, как он впишется в нынешнюю команду? Все в его руках. Он всегда хорошо работал и всегда хотел забивать. По страсти и желанию к нему никогда не было никаких вопросов. Но он сейчас в другой команде, и не только она должна подстраиваться под него, но и ему самому надо сделать умные тактические шаги, чтобы почувствовать ее игру и найти для себя те позиции, с которых он будет забивать.
— Писарского показали крупным планом во время матча с «Факелом» на скамейке, и глаза у него были очень грустные. Видно было, что психологическое состояние игрока далеко от идеала.
— Неважно, какие глаза у него на лавке. Главное, чтобы, когда он играл, глаза у него были счастливые и одержимые до голов.
— Марцел Личка в прошлом году говорил, что нацеливал Писарского все время находиться в створе ворот. У вас к нему аналогичные требования? Складывалось впечатление, что в «Крыльях» он стал гораздо больше уходить на фланги и смещаться в глубину.
— Думаю, что все тренеры, с которыми он работал, говорили ему эти слова. И если Личка говорил это Володе, то это не значит, что он все досконально выполнил и не уходил из штрафной. И вообще, правильно ли это — все время быть в штрафной? Может, на каком-то этапе надо быть более разнообразным? Вопрос серьезный, требующий большого исследования, ответить на него не так просто, как кажется. А общими словами — находись в штрафной и будешь забивать — сказать легче всего, но это так не работает. Просто о Личке и его словах написали первыми, а о нас — вторыми, и теперь вот мы отмазываемся, ха-ха!
Писарский перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года, он забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за самарцев во всех турнирах, причем форвард забил все голы в FONBET Кубке России и ни одного — в РПЛ.
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|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|5
|2
|0
|11-2
|17
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2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
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3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
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4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
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5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
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6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
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7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
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8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
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9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
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11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
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12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
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13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
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14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
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15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
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16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
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Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
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ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
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Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
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Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
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Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
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Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
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Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|6
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Антон Заболотный
ЦСКА
|4
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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Максим Кузьмин
Балтика
|3
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Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
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Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0