Мостовой: «Открытие сезона? Батраков и «Локомотив» в целом»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» рассказал, кого из игроков РПЛ считает открытием 2024 года.

«Однозначно [Алексей] Батраков. Сначала Глушенков был до этой чертовой травмы, но про него я еще пять лет назад говорил, что он хороший и сильный футболист. Поэтому для меня это не было удивлением. А так ясно, что Батраков. Можно сказать, что он — и «Локомотив». Потому что никто не ожидал, что команда будет так долго в тройке держаться», — сказал Мостовой «СЭ».

В текущем сезоне Батраков сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 5 миллионов евро.

Александр Абустин