Гаврилов: «Никто вам не даст гарантии, что Дзюба продолжит играть так же хорошо»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал продление контракта «Локомотивом» с нападающим Артемом Дзюбой.

«Никто вам не даст гарантии, что он продолжит играть так же хорошо. Как можно смотреть и предсказывать будущее? Кто может знать наперед, мы же не знаем, что завтра с ним может случиться? Получит он травму, например, и станет под вопросом его футбольное будущее? Может, он вообще не сможет играть? Нельзя загадать будущее — будет он забивать, не будет; поможет он команде, не поможет», — цитирует «Газета.Ru» Гаврилова.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.