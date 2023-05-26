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Гаврилов: «Никто вам не даст гарантии, что Дзюба продолжит играть так же хорошо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал продление контракта «Локомотивом» с нападающим Артемом Дзюбой.

«Никто вам не даст гарантии, что он продолжит играть так же хорошо. Как можно смотреть и предсказывать будущее? Кто может знать наперед, мы же не знаем, что завтра с ним может случиться? Получит он травму, например, и станет под вопросом его футбольное будущее? Может, он вообще не сможет играть? Нельзя загадать будущее — будет он забивать, не будет; поможет он команде, не поможет», — цитирует «Газета.Ru» Гаврилова.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/25/20524448.shtml?updated
Артем Дзюба
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6
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 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
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 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
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