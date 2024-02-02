Наумов: «Трансфер Хамулича для «Локомотива» очень оправдан»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал подписание красно-зелеными нападающего Саида Хамулича из «Тулузы».

«Я думаю, этот трансфер для «Локомотива» очень оправдан. Ведь Сулейманов не набрал оптимальные кондиции, чтобы играть постоянно на стабильно приличном уровне. Дзюба вот в возрасте, поэтому взяли Хамулича. Попробовать, почему, нет?» — цитирует Vprognoze.ru Наумова.

В начале сезона Хамулич был арендован «Витессом», где провел 14 матчей и отметился результативной передачей.