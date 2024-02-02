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Наумов: «Трансфер Хамулича для «Локомотива» очень оправдан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал подписание красно-зелеными нападающего Саида Хамулича из «Тулузы».

«Я думаю, этот трансфер для «Локомотива» очень оправдан. Ведь Сулейманов не набрал оптимальные кондиции, чтобы играть постоянно на стабильно приличном уровне. Дзюба вот в возрасте, поэтому взяли Хамулича. Попробовать, почему, нет?» — цитирует Vprognoze.ru Наумова.

В начале сезона Хамулич был арендован «Витессом», где провел 14 матчей и отметился результативной передачей.

Саид Хамулич. «Локомотив» объявил об аренде Хамулича из «Тулузы»
Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11497391-naumov-ocenil-perehod-hamulicha-v-lokomotiv.html
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Тулуза
Саид Хамулич
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4
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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