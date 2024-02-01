Чернышов: «У «Твенте» заблестели нули в глазах, когда увидели сумму за Угальде»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о подписании красно-белыми форварда Манфреда Угальде из «Твенте».

«Спартак» выложил приличную сумму за игрока «Твенте». Нидерландский клуб, хоть и заявил, что с Россией особо дел никто не имеет, но их это не смутило, когда они увидели сумму. Закрыли глаза на то, какое у них отношение сейчас к нам. Переступили через все, что возможно. Когда нули в глазах заблестели, то уже все остальное ушло на второй план», — приводит Metaratings.ru слова Чернышова.

По его мнению, команда рискует, подписывая соглашение с молодым игроком, который не состоялся на слуху.

«21-летний парень — это всегда рискованно, и переход не в западноевропейскую страну, а в Россию, где многое отличается от Западной Европы, от стран, где он выступал. И футбол другой, и жизнь совсем другая, конечно, определенный риск есть», — добавил специалист.

Московский клуб подписал контракт с костариканцем на 4,5 года. В этом сезоне Угальде провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.