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1 февраля, 23:52

Чернышов: «У «Твенте» заблестели нули в глазах, когда увидели сумму за Угальде»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о подписании красно-белыми форварда Манфреда Угальде из «Твенте».

«Спартак» выложил приличную сумму за игрока «Твенте». Нидерландский клуб, хоть и заявил, что с Россией особо дел никто не имеет, но их это не смутило, когда они увидели сумму. Закрыли глаза на то, какое у них отношение сейчас к нам. Переступили через все, что возможно. Когда нули в глазах заблестели, то уже все остальное ушло на второй план», — приводит Metaratings.ru слова Чернышова.

По его мнению, команда рискует, подписывая соглашение с молодым игроком, который не состоялся на слуху.

«21-летний парень — это всегда рискованно, и переход не в западноевропейскую страну, а в Россию, где многое отличается от Западной Европы, от стран, где он выступал. И футбол другой, и жизнь совсем другая, конечно, определенный риск есть», — добавил специалист.

Московский клуб подписал контракт с костариканцем на 4,5 года. В этом сезоне Угальде провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/chernyshov-u-tvente-zablesteli-nuli-v-glazakh-ot-transfera-ugalde-v-spartak-329828/
Андрей Чернышов
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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