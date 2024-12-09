Наумов: «Бразильцы «Зенита» потеряли интерес к футболу, их нужно менять, они уже наигрались»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о результатах «Зенита» в РПЛ в первой половине сезоне-2024/25.

В 18-м туре РПЛ петербургская команда уступила «Акрону» со счетом 1:2.

«В матче с «Акроном» было особенно заметно, что бразильцы «Зенита» потеряли интерес к футболу. Что это вообще было? Вышли расслабленные, все мысленно уже в отпуске. Руководству клуба надо что-то решать, чтобы исправить ситуацию. Как минимум бразильцев нужно менять, они уже наигрались», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 39 очков за 18 матчей и ушел на зимнюю паузу на втором месте турнирной таблицы, у лидирующего «Краснодара» аналогичное количество очков.