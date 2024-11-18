Наумов считает, что «Локомотиву» не хватает стабильности и опытных игроков для чемпионства в текущем сезоне

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал игру железнодорожников в текущем сезоне чемпионата России и сравнил нынешний состав московской команды с завоевавшим чемпионство в 2018 году.

«По очкам «Локомотив» идёт даже лучше, чем в чемпионский сезон 2018 года, но стабильной игры нет, бывают провалы. Безусловно, для чемпионства этой команде может не хватить таких опытных игроков как Чорлука и других из того состава. Нет таких, как Лоськов, Овчинников. Немного к этому статусу приближается Баринов, но пока не достиг», — цитирует Наумова Legalbet.

После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице.

В субботу, 23 ноября, железнодорожников ожидает встреча со «Спартаком» в 16-м туре чемпионата России. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.