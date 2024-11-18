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Наумов считает, что «Локомотиву» не хватает стабильности и опытных игроков для чемпионства в текущем сезоне

Даниил Аршавский
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал игру железнодорожников в текущем сезоне чемпионата России и сравнил нынешний состав московской команды с завоевавшим чемпионство в 2018 году.

«По очкам «Локомотив» идёт даже лучше, чем в чемпионский сезон 2018 года, но стабильной игры нет, бывают провалы. Безусловно, для чемпионства этой команде может не хватить таких опытных игроков как Чорлука и других из того состава. Нет таких, как Лоськов, Овчинников. Немного к этому статусу приближается Баринов, но пока не достиг», — цитирует Наумова Legalbet.

После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице.

В субботу, 23 ноября, железнодорожников ожидает встреча со «Спартаком» в 16-м туре чемпионата России. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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