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Сегодня, 09:30

Сычев — о Батракове: «Наша новая звезда! Светлая голова, которая очень ярко выступает»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» оценил выступление полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

— Как вам Алексей Батраков?

— Это наша новая звезда, на которую надеются. Особенно в «Локомотиве», потому что светлая голова сейчас очень ярко выступает. Конечно же, очень много раздали авансов, которые надо будет подтверждать.

— Но он их оправдывает сейчас.

— Первый сезон. Будет очень показательным второй, когда к нему уже станут очень внимательно относиться как к лидеру команды. Важно, как он это будет воспринимать. Наверняка, против Батракова станут играть жестче, плотнее. Это станет проверкой. Классический второй сезон. Надеюсь, что он будет прогрессировать. Приятно наблюдать за Алексеем еще в человеческом плане: он очень скромный, что сейчас очень большая редкость, к сожалению.

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 14 матчей, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.

Полностью интервью Дмитрия Сычева читайте на сайте «СЭ».

Алексей Батраков
Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
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