Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новый контракт Николича с клубом на 3 года.

«Я скептически к этому тренеру отношусь. Он все-таки до конца меня не убедил в том, что он действительно соответствует уровню РПЛ. Явно переборщили со сроками контракта, будь я на месте руководства, дал бы ему контракт 2+1. Надеюсь, «Локомотив» вписал не слишком большие выплаты при расторжении договора. Молодые руководители не очень осторожно подошли к этому вопросу, тренер только пришел, год отработал, а они ему такой большой контракт. Следующий сезон будет показательным, провалит — значит ошибку допустили».

Также Наумов оценил переподписание Рифата Жемалетдинова на 3 года.

«Очень правильное действие, это наш воспитанник, он прогрессирует. Его вызывают в сборную, значит он находится на хорошем уровне. Нужно было оставлять Мухина, они вдвоем могли бы создать качественную связку в центре на долгие годы», — заявил Наумов.

В сезоне 2020/2021 «Локомотив» занял третье место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 56 очков. В следующем сезоне команда будет учавствовать в групповом этапе Лиги Европы.

(Антон Иванов)