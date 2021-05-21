Председатель совета директоров «Локомотива»: «Бюджет клуба стабильный»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками ответил на актуальные вопросы о жизни клуба.

— Вы сказали, что по стадиону два пути. Кто курирует этот вопрос? Непонятна ситуация и с Баковкой и Перово. Они останутся?

— Работа с Баковкой идут. То, что эти проекты с нами — это хорошо. Посмотрите базы, которые есть в России и в Европе. Если вам это нравится, то хорошо. Просто должно ли все оставаться так, как есть? Раньше это могло кого-то устраивать, но сейчас другой запрос. Бюджет клуба стабильный и все проекты клуба, которые проводятся, проходят в рамках бюджета. А курирую вопрос стадиона я.

— Идут массовые увольнения. Почему уволили людей, которые работали в клубе больше десяти лет?

— Модель аутсорсинга для клуба выгодна. У нас в команде очень внимательный персонал. Никаких неудобств для состава нет. Мы эту тему серьезно контролируем.

— Куда переедут молодые футболисты из Перово и Баковки? Заработает ли Баковка в начале нового сезона?

— Этого я сказать не могу. У нас есть план подготовки команды к сезону, который утвержден генеральным директором.

— Когда у «Локомотива» за душой будет что-то больше, чем название? Насколько я понимаю, никакой инфраструктуры у клуба нет.

— Я вырос на Большой Черкизовской улице. Я помню и старый стадион, и здание, которое сейчас заброшено. Это здание одно из главных объектов территории. В нем достаточно часто собирались игроки и тренеры, обсуждали новости. Вопрос его сохранения есть в стратегии развития всей территории. Инфраструктура клубу не принадлежит. У нас нет таких планов. Мы скоро займемся этим вопросом, в июне вас всех соберем.

(Данил Алешин)