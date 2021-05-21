Леонченко назвал важнейшим вопрос реконструкции всей инфраструктуры в Черкизове

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко на встрече с болельщиками ответил на актуальные вопросы о жизни клуба, связанные с инфраструктурой.

— Для нас важен вопрос молодежных команд, основной, Казанки... Вопрос реконструкции всей инфраструктуры в Черкизово — важнейший. Смотрите, как должен работать современный клуб на примере Краснодара. Из-за нехватки полей Казанка и молодежка проведут сборы на базе «Сатурна». А в нашей концепции молодежная команда, Казанка и основная команда — должны быть рядом. Мы этим занимаемся. Пришла информация вчера, что все работы по основному полю завершены. Газон засеян и будет готов 1-го июля, чтобы тренироваться.

По итогам сезона-2020/21 «Локомотив» выиграл БЕТСИТИ Кубок России и занял третье место в чемпионате России.