Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:57

АЕК анонсировал переход Крыховяка из «Краснодара»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гжегож Крыховяк.
Фото ФК «Краснодар».

Полузащитник «Краснондара» Гжегож Крыховяк перейдет в греческий АЕК. Пресс-служба афинской команды опубликовала видео с аэропорта и подписала: «Добро пожаловать, Крыховяк».

Ранее польские СМИ сообщили, что Крыховяк близок к переходу в греческий АЕК на правах аренды до конца сезона.

Крыховяк перешел в «Краснодар» по ходу текущего сезона Тинькофф РПЛ. За «быков» он провел 15 матчей, в которых забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами.

Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Гжегож Крыховяк
ФК АЕК (Афины)
ФК Краснодар
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Ман Юнайтед» — «Атлетико»: Роналду снова выбьет Симеоне из Лиги чемпионов?
Гурцкая: «Сборная нужна, чтобы стимулировать игроков, даже для товарищеских матчей»
Защитник «Трактора» Карпухин: «Конечно, самая главная цель — Кубок Гагарина»
«С сексом у вас все в порядке». Известный хореограф — о номере Медведевой и Милохина
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семшов считает, что борьба за чемпионство в РПЛ продолжается после осечки «Зенита»

Агент Кордобы и Рамиреса заявил о желании футболистов вернуться в «Краснодар»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости