АЕК анонсировал переход Крыховяка из «Краснодара»

Полузащитник «Краснондара» Гжегож Крыховяк перейдет в греческий АЕК. Пресс-служба афинской команды опубликовала видео с аэропорта и подписала: «Добро пожаловать, Крыховяк».

Ранее польские СМИ сообщили, что Крыховяк близок к переходу в греческий АЕК на правах аренды до конца сезона.

Крыховяк перешел в «Краснодар» по ходу текущего сезона Тинькофф РПЛ. За «быков» он провел 15 матчей, в которых забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами.

Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость игрока в 11 миллионов евро.