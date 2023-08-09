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Сегодня, 11:42

Наумов назвал самую большую проблему «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на вопрос, в какой линии московская команда наиболее нуждается в усилении.

«Самая проблемная линия у «Локомотива» — это защита. Центральная зона. Что та пара защитников, которая провалила все в матче с ЦСКА, что те, кто играл с «Рубином», — все очень низкого уровня. И пока железнодорожники не решат проблему в центре обороны, им мало что светит в чемпионате России. Хотя я знаю, что в спортивной дирекции «Локомотива», где работает прекрасно мне известный как специалист высокого класса Дмитрий Ульянов, отлично понимают, что нужно усилить защитную линию. Беда в том, что найти качественных защитников сейчас тяжело. Иностранцев не привлечешь из-за отношений с Европой, а своих защитников высокого уровня в России очень мало. Это большая проблема «Локомотива», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

После 3 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 4 очка. 12 августа железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов». Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11050670-naumov-vydelil-samuyu-bolshuyu-problemu-lokomotiva.html
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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