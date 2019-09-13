«Настроение: пятница». Герои фильмов ужасов на матче «Зенит» — «Арсенал»
Сегодня, 13 сентября, «Зенит» принимает «Арсенал» в матче 9-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 20.00 (мск) и пройдет в Санкт-Петербурге. На стадионе «Газпром Арена» можно увидеть людей в костюмах героев ужастиков.
«Настроение: пятница», — написано в Twitter сине-бело голубых.
Отметим, что сегодня «Пятница 13-е» — день неприятностей, связанный с массой примет и суеверий.
На стадионе «Зенита» гуляют в костюмах великана без головы, в образе смерти с косой и многие другие.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».
? #ЗенитАрсенал pic.twitter.com/whP6yWChqP— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 13, 2019
Страшно? pic.twitter.com/c3G8QNqkub— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) September 13, 2019
Настроение: пятница ? pic.twitter.com/qCzFGdsqub— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 13, 2019
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