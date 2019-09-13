Сегодня, 13 сентября, «Зенит» принимает «Арсенал» в матче 9-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 20.00 (мск) и пройдет в Санкт-Петербурге. На стадионе «Газпром Арена» можно увидеть людей в костюмах героев ужастиков.

«Настроение: пятница», — написано в Twitter сине-бело голубых.

Отметим, что сегодня «Пятница 13-е» — день неприятностей, связанный с массой примет и суеверий.

На стадионе «Зенита» гуляют в костюмах великана без головы, в образе смерти с косой и многие другие.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».

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