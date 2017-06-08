Наставник сборной Мексики: "Готов серьезно рассматривать предложения от клубов из России"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио не исключил, что в будущем будет готов рассмотреть возможные предложения о работе из России. На протяжении тренерской карьеры 55-летний специалист работал с клубами из США, Колумбии, Мексики и Бразилии, а с октября 2015 года возглавляет сборную Мексики.

– Как большой ценитель такой страны, как Россия, в один из дней, если будет такая возможность (предложения из России), я буду ее серьезно рассматривать, – цитирует "Р-Спорт" Осорио. – Любители футбола осведомлены страстью россиян к этому виду спорта. Не нужно далеко ходить за примерами: все, что сделал господин Абрамович c "Челси", привлекает внимание больших тренеров. Российская лига всегда давала хорошие команды, и вся Южная Америка знает об их участии в Лиге чемпионов.

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