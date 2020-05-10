«Наполи» не будет делать предложение по Азмуну до разрешения ситуации с Мертенсом

«Наполи» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну, сообщают итальянские СМИ. Возможность такого перехода зависит от того, останется ли в команде бельгийский форвард Дрис Мертенс.

По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб видит в иранце потенциальную замену для Мертенса в долгосрочной перспективе. Источник указывает, что «Наполи» не будет вступать в переговоры, пока не появится ясность в судьбе бельгийца. Его контракт истекает летом 2020 года и пока не был продлен.

Источник указывает, что Азмуна оценивают в сумму около 15 миллионов евро, при это на Trasfermarkt указана сумма в 20 миллионов. Проблемой может стать то, что у футболиста нет гражданства страны ЕС, и он будет подпадать под квоту для игроков из стран за пределами Европейского союза, которых на поле должно быть не более трех.

25-летний Сердар Азмун в текущем сезоне провел 29 матчей за «Зенит» и забил 14 мячей при семи голевых передачах.