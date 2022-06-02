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Широков: «По потенциалу состава «Спартак» может побороться за чемпионство»

Широков считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство в следующем сезоне РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил перспективы «Спартака» в следующем сезоне Тинькофф РПЛ.

«Если уйдет Ваноли, это потеря? С одной стороны — победа в Кубке, а запоминается всегда последнее. С другой — игра в чемпионате, скажем так, волнами. Но то, что завоевали Кубок, дает положительный импульс для борьбы с «Зенитом». Команде надо стабилизировать игру, разнообразить ее в позиционном нападении — для этого есть сборы. Игроки для этого есть. По потенциалу состава можно побороться за чемпионство, можно решать высокие задачи», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В минувшем розыгрыше чемпионата России красно-белые заняли 10-е место в таблице. В конце мая москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок России.

Паоло Ваноли тренирует «Спартак» с декабря 2021 года. Он сменил во главе клуба португальца Руя Виторию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-po-potentsialu-sostava-spartak-mozhet-poborot-sya-za-chempionstvo/

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⚽ Футбол. Лига наций A
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Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Роман Широков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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