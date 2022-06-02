Широков: «По потенциалу состава «Спартак» может побороться за чемпионство»

Широков считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство в следующем сезоне РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил перспективы «Спартака» в следующем сезоне Тинькофф РПЛ.

«Если уйдет Ваноли, это потеря? С одной стороны — победа в Кубке, а запоминается всегда последнее. С другой — игра в чемпионате, скажем так, волнами. Но то, что завоевали Кубок, дает положительный импульс для борьбы с «Зенитом». Команде надо стабилизировать игру, разнообразить ее в позиционном нападении — для этого есть сборы. Игроки для этого есть. По потенциалу состава можно побороться за чемпионство, можно решать высокие задачи», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В минувшем розыгрыше чемпионата России красно-белые заняли 10-е место в таблице. В конце мая москвичи выиграли БЕТСИТИ Кубок России.

Паоло Ваноли тренирует «Спартак» с декабря 2021 года. Он сменил во главе клуба португальца Руя Виторию.