Нападающий «Тамбова» Часовских на правах аренды перешел в «Актобе»

Нападающий «Тамбова» Андрей Часовских на правах аренды до конца сезона перешел в «Актобе», об этом сообщается на официальном сайте тамбовского клуба.

26-летний форвард в этом сезоне принял участие в трех матчах «Тамбова», проведя на поле суммарно 40 минут.