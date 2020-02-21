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Нападающий «Тамбова» Часовских на правах аренды перешел в «Актобе»

21:45
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Нападающий «Тамбова» Андрей Часовских на правах аренды до конца сезона перешел в «Актобе», об этом сообщается на официальном сайте тамбовского клуба.

26-летний форвард в этом сезоне принял участие в трех матчах «Тамбова», проведя на поле суммарно 40 минут.

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