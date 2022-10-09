Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на сравнение с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

— До Холланна мне как до куда там пешком... До Китая? Даже петицию создали, что его хотели дисквалифицировать из АПЛ. Какой я Холанн, пока это совсем разные вселенные. Какая у меня цель? Не знаю, я никогда себе цели не ставлю. Просто играю свою игру, пытаюсь что-то придумать и все.

В последний раз у меня такая уверенность была при Тедеско, когда мы вторыми стали. Пропускаешь — продолжаешь играть, уверен, что забьешь свои голы. Естественно, с каждой победой и каждым голом уверенность в своих силах растет.

В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. У Холанна 20 мячей и 3 голевых паса в 13 играх за «Манчестер Сити».