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9 октября, 17:27

Соболев — о сравнении с Холанном: «Пока это совсем разные вселенные»

Форвард «Спартака» Соболев прокомментировал сравнение с игроком «Манчестер Сити» Холанном
Микеле Антонов
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на сравнение с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

— До Холланна мне как до куда там пешком... До Китая? Даже петицию создали, что его хотели дисквалифицировать из АПЛ. Какой я Холанн, пока это совсем разные вселенные. Какая у меня цель? Не знаю, я никогда себе цели не ставлю. Просто играю свою игру, пытаюсь что-то придумать и все.

В последний раз у меня такая уверенность была при Тедеско, когда мы вторыми стали. Пропускаешь — продолжаешь играть, уверен, что забьешь свои голы. Естественно, с каждой победой и каждым голом уверенность в своих силах растет.

В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. У Холанна 20 мячей и 3 голевых паса в 13 играх за «Манчестер Сити».

Александр Соболев
Эрлин Холанн
Футбол
РПЛ
ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
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 - : -
24.10 20:00
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Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

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