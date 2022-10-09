Четыре участника матча «Спартак» — «Крылья» были предупреждены за потасовку в перерыве

В перерыве матча 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» случилась словесная перепалка между представителями обеих команд.

Согласно протоколу на официальном сайте РПЛ, предупреждения получили четыре человека. Со стороны «Спартака» это технический координатор команды Артем Ребров, а также член тренерского штаба Владимир Слишкович.

У «Крыльев» желтые карточки были показаны тренерам Сергею Корниленко и Сергею Булатову.

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах. «Крылья Советов» располагаются на 11-й позиции с 11 очками после 12 игр.