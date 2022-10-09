Умяров: «Кто круче, Соболев или Холанн? Конечно, Соболь!»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров сравнил своего одноклубника Александра Соболева и форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Кто круче, Соболев или Холанн? Конечно, Соболь! Надеюсь, он обгонит Холанна», — заявил Умяров.

В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. У Холанна 20 мячей и 3 голевых паса в 13 играх за «Манчестер Сити».