«Глупый Артем! В наше время его бы поперли!» Ветеран ЦСКА жестко высказался о сравнении Дзюбы со львом

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1) заявил, что «не чувствует возраста, ведь львы не стареют, у них нет паспорта и свидетельства о рождении».

«Глупый Артем! Ему сколько лет? Он никакой! Что он несет? Дзюба только в нашей лиге забивать может. В наше время его бы поперли! Он ничего из себя не представляет. Такие заявления в его возрасте... Глупый он человек!» — сказал Пономарев «СЭ».

В этом сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах чемпионата России, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.