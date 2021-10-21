Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Глупый Артем! В наше время его бы поперли!» Ветеран ЦСКА жестко высказался о сравнении Дзюбы со львом

Ветеран ЦСКА жестко высказался о сравнении Артема Дзюбы со львом
17:42
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1) заявил, что «не чувствует возраста, ведь львы не стареют, у них нет паспорта и свидетельства о рождении».

«Глупый Артем! Ему сколько лет? Он никакой! Что он несет? Дзюба только в нашей лиге забивать может. В наше время его бы поперли! Он ничего из себя не представляет. Такие заявления в его возрасте... Глупый он человек!» — сказал Пономарев «СЭ».

В этом сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах чемпионата России, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора Владислав Флегонтов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мельникова — первая в многоборье на чемпионате мира. Историческое золото Ангелины
Члены делегаций Польши и стран Балтии покинули конференцию во время речи Матвиенко
6
4
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры