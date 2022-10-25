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Сегодня, 12:05

Сычевой: «Не говорил, что мечтаю играть в «Спартаке»

Нападающий «Оренбурга» Сычевой заявил, что пока не думает о том, где продолжит карьеру
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой заявил, что пока он не думает о том, где продолжит карьеру.

— Вас уже начинают сватать в ведущие клубы РПЛ. Говорят, из «Оренбурга» кратчайший путь в «Зенит».

— Да я не думаю о завтрашнем дне: куда я попаду, где буду играть. Просто живу одним днем. Сегодня я в «Оренбурге», все мысли об этой команде. И я бы еще хотел прояснить одну вещь.

— Какую?

— Журналисты, видимо, меня не так поняли. Написали, что я мечтаю играть в «Спартаке». Я лишь сказал, что мне нравится эта команда. Не более того. Если возникнет такая возможность, конечно, ее рассмотрю. Но ее же нет. Понятно, что хотелось бы попробовать свои силы в любой топовой российской команде — «Динамо», «Зенит», ЦСКА, «Локо», «Спартак». Как будет — так и будет.

— Но у вас есть футбольная мечта?

— Повторюсь. Может, это и покажется странным, но я живу сейчас одним днем. Мне надо работать. А время покажет, на что я в итоге наработал. Кто знает... Может, окажусь в Европе. А может, останусь в России.

Владимир Сычевой. «Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Владимир Сычевой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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