Бердыев выиграл у «Ростова» дело о выплате задолженности в CAS

Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев выиграл спор с клубом в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о выплате задолженности по трудовому договору.

«Заседание CAS прошло еще в конце января 2020 года, однако решение в связи с большими задержками, связанными с пандемией, стороны получили лишь в конце августа. Заседание длилось несколько часов, пришлось привести в пример практику CAS и российских судов по подобным делам, а также сослаться на основополагающие правовые принципы, чтобы убедить арбитров CAS в обоснованности своей позиции.

В итоге в пользу Бердыева после обращения в палату по разрешению споров за исполнением решения CAS с ФК «Ростов» была взыскана оставшаяся сумма задолженности, от выплаты которой клуб на протяжении длительного времени уклонялся», — сообщает Telegram-канал «Клевер Консалт».

Напомним, что общая задолженность ростовчан перед тренером составляет 520 тысяч евро, при этом Бердыев получил только часть этой суммы — 60 тысяч. Остальные деньги «Ростов» отказался выплачивать Бердыеву, подав иск в CAS.

Бердыев работал с «Ростовом» с 2014 по 2017 год. Ранее СМИ сообщали, что «Ростов» должен выплатить Бердыеву 35 миллионов рублей.