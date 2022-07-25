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Представитель Глобера отреагировал на информацию об интересе «Зенита»

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Наджиф Мохаммад, представитель защитника Глобера отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

«Я ничего не слышал об интересе «Зенита» к Глоберу, так же, как и мой бразильский партнер. Возможен ли в теории такой переход? Да, но у него еще два года контракта с «Аль-Насром» и он всем доволен, поэтому только если заплатят клубу. Если готовы заплатить и сделают предложение, мы готовы к переговорам», — приводит слова Наджифа Sport24.

Ранее появилась информация, что «Зенит» проявляет интерес к Глоберу, который выступает в ОАЭ за клуб «Аль-Наср». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 2,5 миллиона. Отмечалось, что «Зенит» пока не делал предложений, но в российском клубе следят за игроком.

Позднее эту информацию опроверг генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-25-predstavitel-globera-ne-slyshal-ob-interese-zenita-no-yesli-sdelayut-predlozheniye-my-gotovy-k-peregovoram
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