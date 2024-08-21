Сутормин: «Расстался с «Зенитом» нормально, одни слова благодарности»
Полузащитник Алексей Сутормин, перешедший из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды, рассказал, как покинул клуб из Санкт-Петербурга.
«Как расстался с «Зенитом»? Нормально. У меня одни слова благодарности. Чем мог, наверное, помогал. Дальнейшая судьба свела меня с «Ростовом». Хочу здесь помогать чем смогу», — приводит «РБ Спорт» слова Сутормина.
Сутормин дебютировал за «Ростов» в матче 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2). 30-летний россиянин вышел на замену во втором тайме, провел на поле 23 минуты и не отличился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
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|4
|0
|1
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|
3
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|5
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|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
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|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
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|2
|2
|1
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|8
|
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|2
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|
8
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|2
|1
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|
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|2
|0
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|
10
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|1
|2
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|6-8
|5
|
11
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|1
|2
|2
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|5
|
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|5
|1
|2
|2
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|5
|
13
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|5
|1
|1
|3
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|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
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|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
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|1
|4
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|1
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|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
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|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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