Сутормин: «Расстался с «Зенитом» нормально, одни слова благодарности»

Полузащитник Алексей Сутормин, перешедший из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды, рассказал, как покинул клуб из Санкт-Петербурга.

«Как расстался с «Зенитом»? Нормально. У меня одни слова благодарности. Чем мог, наверное, помогал. Дальнейшая судьба свела меня с «Ростовом». Хочу здесь помогать чем смогу», — приводит «РБ Спорт» слова Сутормина.

Сутормин дебютировал за «Ростов» в матче 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2). 30-летний россиянин вышел на замену во втором тайме, провел на поле 23 минуты и не отличился результативными действиями.