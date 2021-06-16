Финский экс-вратарь Нальчика рассказал, что скучает по шашлыкам и хачапури

Экс-голкипер нальчикского «Спартака» и сборной Финляндии Отто Фредриксон в интервью «СЭ» вспомнил время, проведенное в России.

— Чем вас впечатлил Нальчик?

— Повторюсь, что, когда выучил русский язык, стало легче общаться — можно было спокойно купить еду на рынке, сесть на маршрутку (Фредриксон произнес слово «маршрутка» по-русски. — Прим. «СЭ»). Нальчик — сплошной позитив.

— По еде скучаете?

— Да, очень! Местная кухня — одна из причин того, почему я полюбил Нальчик. Необычайно вкусные салаты, овощи... Конечно, шашлыки и хачапури! Это было великолепно. Таких шашлыков нигде в мире больше нет. А еще в Нальчике мне понравилось местное пиво «Терек». Помню, у нашего клуба там в администрации были друзья. Это один из лучших напитков в мире!