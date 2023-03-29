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Дзюба о звании лучшего игрока РПЛ в марте: «Это только начало»

Руслан Минаев
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями после признания лучшим игроком РПЛ в марте.

«Хочу поблагодарить всех, что голосовали за меня. Очень приятно, спасибо, что признали лучшим игроком в марте. Мне очень-очень приятно. Особенно хотел поздравить всех, кто за меня и всегда рядом. Сегодня мы порадуемся, а завтра будем стремиться к новым вершинам. Все только начинается и это только начало. Будем радовать вас и дальше», — сказал Дзюба в видеообращении в соцсети.

В среду 29 марта, Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ в марте. В текущем месяце 34-летний форвард провел за «Локомотив» 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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