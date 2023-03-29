Дзюба о звании лучшего игрока РПЛ в марте: «Это только начало»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями после признания лучшим игроком РПЛ в марте.

«Хочу поблагодарить всех, что голосовали за меня. Очень приятно, спасибо, что признали лучшим игроком в марте. Мне очень-очень приятно. Особенно хотел поздравить всех, кто за меня и всегда рядом. Сегодня мы порадуемся, а завтра будем стремиться к новым вершинам. Все только начинается и это только начало. Будем радовать вас и дальше», — сказал Дзюба в видеообращении в соцсети.

В среду 29 марта, Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ в марте. В текущем месяце 34-летний форвард провел за «Локомотив» 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.