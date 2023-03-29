Клотет: «Русский намного сложнее итальянского, но я предприму максимальные усилия, чтобы выучить его»

Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет ответил на вопрос о главных отличиях между Россией и Италией, где он работал последние годы.

«В России значительно холоднее, но солнечно. Россия солнечнее Италии, даже несмотря на то, что летом на Апеннинах очень жарко. Также главное отличие — язык. Испанский и итальянский похожи между собой. А русский же намного сложнее итальянского, но я предприму максимальные усилия, чтобы выучить его», — приводит Sport24 слова Клотета.

28 марта «Торпедо» объявило о назначении Клотета главным тренером команды. Как стало известно «СЭ», контракт испанского специалиста с московским клубом рассчитан на 2,5 года.

По итогам 20 туров московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.