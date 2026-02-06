Кордоба — о возвращении на поле: «Скоро. Примерно через неделю или 10 дней»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, когда планирует вернуться на поле после восстановления от травмы.

«Скоро. Примерно через неделю или 10 дней», — цитирует 32-летнего колумбийца пресс-служба РПЛ.

Кордоба травмировался в матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА 7 декабря (3:2). Он пропустил две товарищеских матча «Краснодара» в 2026 году.

Нападающий играет за краснодарскую команду с июля 2021 года. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 Кордоба в 24 матчах забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.